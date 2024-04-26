İsrail onayladı, ABD devreye girdi! Gazze'ye geçici yüzer liman yapılıyor

26 Nisan 2024 17:05 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:06

Amerikan gençleri ayakta... Üniversitelerde Gazze direnişi büyüyor! 1968'ten beri bir ilk

Amerikan gençleri ayakta... Üniversitelerde Gazze direnişi büyüyor! 1968'ten beri bir ilk

İsrail ordusundan Perşembe günü yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Merkez Komutanlığı tarafından yönetilen ve Kıyı Ötesi Ortak Lojistik adı verilen girişimle, insani yardımların abluka altındaki Gazze'ye denizden ulaştırılması için geçici bir yüzer iskele oluşturulacak.

İsrail kuvvetleri, ordu açıklamasına göre "Gazze'ye insani yardım akışını artırmak için gelişmiş bir gemiden kıyıya dağıtım sistemi oluşturacak" olan bu girişim için "güvenlik ve lojistik destek" sağlayacak.

Pentagon da geçici yüzer iskelenin inşaatına başlandığını doğruladı. Pentagon Basın Sekreteri Pat Ryder, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD ordusuna ait gemilerin denizdeki geçici iskele ve geçidin ilk aşamalarını inşa etmeye başladığını teyit edebilirim" dedi.

2007 yılından bu yana Gazze Şeridi'ni havadan, karadan ve denizden abluka altına alan İsrail, iskelenin kalıcı değil geçici bir tesis olması yönünde ısrar ediyor.

ABD ASKERİ SAHADA DEĞİL

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder gazetecilere verdiği demeçte, “USNS Benavidez de dahil olmak üzere, ABD askeri gemilerinin denizdeki geçici iskelenin ilk aşamasının inşasına başladığını teyit edebilirim” ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nin kıtlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu ve Gazze Şeridi boyunca yardım erişiminin ve dağıtımının önündeki ‘büyük engellerden’ şikayet etti.

Yardım kuruluşları ve Biden yönetimi, İsrail'e abluka altındaki Gazze'ye yardım malzemelerinin ulaştırılmasını kolaylaştırması ve yine insani yardım konvoylarına Gazze Şeridi içinde güvenli geçiş izni vermesi çağrısında bulundu.

Ryder, Pentagon'un Gazze'de iskele inşaat alanında küçük hasara neden olan bir tür havan topu saldırısını takip ettiğini söyledi. Ancak ABD güçlerinin henüz o bölgeye bir şey taşımaya başlamadığını ve sahada ABD askeri bulunmadığını da belirtti.

ABD ASKERLERİ KARADA KONUŞLANMAYACAK

ABD'li yetkililer iskele çalışmasının, savaştan zarar görmüş Gazze Şeridi'nde ‘ordu güçlerinin karada konuşlanmasını’ içermediğini söyledi. Ancak ABD askerleri, İsrail güçleri tarafından denetlenecek olan iskelenin inşası sırasında Gazze Şeridi civarında bulunacak.

Pentagon'un daha önce yaptığı açıklamaya göre Gazze Şeridi'ne ulaşan yardımın dağıtımı muhtemelen sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilecek.

İSRAİL ONAYLADI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee dün yaptığı açıklamada, ordunun, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini genişletmeye yönelik yeni ABD girişimini onayladığını ve buna katılacağını söyledi.

Adraee, X platformu aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun girişime güvenlik ve lojistik destek sağlanacağını belirtti.

Adraee, ordunun bu girişime katılmasının, Gazze Şeridi'ndeki sivil halka insani yardım ulaştırılması için uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa yürütülen çalışmaları onayladığına dikkat çekti.