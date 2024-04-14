İsrail ordusu paylaştı: İran’ın fırlattığı drone ve füzeler böyle imha edildi

14 Nisan 2024 00:34 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 01:19

İran'ın 'intikam' operasyonunu sonlandırmasından sonra her iki taraftan da çok sert açıklamalar geldi. Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, ''Ezici bir saldırıya ihtiyacımız var'' derken ABD medyası ise Netanyahu'nun Biden ile görüşmesinin ardından misilleme saldırı planından vazgeçtiğini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre; İsrail'in, İran'ın saldırılarına karşılık vermekten "son anda vazgeçtiği" öne sürüldü.

Tüm bunlar yaşanırken gece saatlerinde gerçekleşen dron saldırına ait yeni görüntler ortaya çıktı.

İMHA EDİLDİĞİ ANLAR PAYLAŞILDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran tarafından İsrail hedeflerine yönelik olarak gönderilen insansız hava araçları ve füzelerin havada başarıyla etkisiz hale getirildiğini gösteren görüntüleri yayımladı.

İran'ın saldırı girişimine ilişkin karşı operasyonlara ait videoları da paylaşan İsrail, IDF'nin aktif savunma sistemlerinin çok sayıda dron ve füzeyi havada imha ettiği görüntülerde yer alıyor.