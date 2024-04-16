İsrail ordusundan net mesaj: Bu saldırıya karşılık vermemek mümkün değil 

16 Nisan 2024 20:53 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 21:01

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, Israel Hayom gazetesine verdiği demeçte, "Bu tür bir saldırı karşısında sessiz kalmamız imkânsız. Biz, seçeceğimiz zaman ve mekânda cevap vereceğiz ve bu konuda fazladan bir açıklama yapmaya gerek yok." şeklinde konuştu.

Hagari, "Ayrıca çok büyük bir şey oldu: ABD, İngiltere ve Fransa liderliğindeki bölgesel koalisyon havada, karada ve denizde mükemmel bir şekilde bir araya geldi ve birlikte tehditlerin yüzde 99'unu daha gerçekleşmeden önlediler. Cumartesi günkü operasyonel başarımız sayesinde artık nasıl hareket edeceğimiz konusunda birçok seçeneğe sahibiz, doğru şekilde ve uygun zamanda hareket edeceğiz ve bu konuyla ilgili herhangi bir söze gerek yok." diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ: TEPKİ VERMEK ZORUNDAYIZ

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, İran'ın saldırısına, Tahran rejiminin askeri tesislerini hedef alarak karşılık vereceklerini ve bunun detaylarına savaş kabinesinin karar vereceğini belirtti.

Alman Welt TV'ye konuşan Prosor, İsrail'in sivil hedeflere saldırmayacağını belirtti. Prosor, "Saldırı, askeri tesislere yönelik olacaktır. Buna tepki vermek zorundayız. Bu caydırıcılığın çok net olması bölge için de önemlidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in karşılık vereceğini vurgulayan ancak tarih vermekten kaçınan Prosor, "Ne zaman, nerede ve nasıl? Buna savaş kabinemiz karar verecek." dedi.

NE OLMUŞTU?

1 Nisan tarihinde İsrail, Şam'da bulunan İran konsolosluğuna hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı iki general dahil yedi kişi hayatını kaybetti.

İran, bu saldırıyı kendi topraklarına yapılmış bir saldırı olarak nitelendirerek misilleme yapacaklarını açıkladı.

İsrail ise, İran'ın olası saldırılarına karşı cevap vereceğini duyurdu.

13 Nisan'da İran, İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattı. Bu saldırıda yüzlerce kamikaze drone, balistik füze ve seyir füzesi kullanıldı. İran, bazı askeri hedeflerin başarıyla vurulduğunu belirtti.

Öte yandan İsrail, saldırıların büyük bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini, ancak güneydeki bir askeri üssün füze isabet aldığını ifade etti.