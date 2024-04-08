İsrail ordusuyla İran ordusu arasındaki fark! Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek silahlar

08 Nisan 2024 10:38 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:45

İran'dan İsrail'e bir tehdit daha: Hiçbir elçiliğiniz güvende değil

İran'dan İsrail'e bir tehdit daha: Hiçbir elçiliğiniz güvende değil

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği ve 2'si general rütbesinde 7 İranlı askeri yetkilinin hayatını kaybettiği hava saldırısına "pişman edici" bir cevap verileceğini belirtti. Olay sonrası birçok ülke İran’ın İsrail’e saldırma ihtimalini masaya yatırdı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ekibi İran’dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu açıkladı.

İSRAİL-İRAN ORDUSU GÜÇ DENGESİ

3. Dünya Savaşı’nın İran-İsrail ile başlayacağı değerlendirilirken iki ülkenin ordusu arasındaki güç dengesi merak edildi. 2024 yılında ‘Dünyanın en güçlü orduları’ listesinde İsrail 17.sırada, İran ise 14.sırada yer alıyor.

İsrail’in elinde Ahzarit (zırhlı personel taşıyıcı), Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi ön plana çıkarken, İran’da ise Şahab, Zülfikar (uzun menzilli balistik füzeler) ön plana çıkıyor. İki ülkenin nükleer silah girişimleri var. İsrail’de ABD’nin yardımıyla nükleer başlık kapasitesinin 80’i geçtiği değerlendiriliyordu. İran’ın ise nükleer silah üretebilecek uranyum kapasitesine ulaştığı belirtiliyordu.

SİBER PROGRAMLARI

Ancak teknolojinin gelişmesiyle özellikle Ortadoğu’da İsrail, İran gibi ülkeler insansız hava araçları kullanımını artırdı. 2010'da İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen büyük bir siber saldırının ardından İran siber kapasitesini yükseltme kararı aldı. Aynı şekilde İsrail’de 2018 yılında çok büyük bir siber oluşum başlattı.

FÜZELER

İsrail’de Gabriel, Jericho, LAHAT, Popeye, Spike gibi ortalama 500 km menzilli füzeler bulunuyor. İran’da ise Şahab, Zülfikar, Fettah, Tufan, Fatih, Gadır, Sayyad gibi ortalama 2.000 km menzilli füzeler var.

EN İYİ TEKNOLOJİLERİ

Holit, Matador ve Yited gibi omuzdan atılan füzelere sahip olan İsrail’de Dagger hedefleme sistemi, gökyüzünde hareket halinde olan hedefler gibi referans noktası olmayan hedefleri tespit edip onlara kilitleniyor.

ARROW 3 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ

'Arrow' silah sisteminin bir parçası olan 'Arrow 3' füze savunma sistemi, atmosfer dıışından Yemen'den gelen bir balistik füzeyi önlediği belirtiliyor. Füze, hava savunma sisteminin 'Koruyucu Kılıç' birimi tarafından etkisiz hale getirilirken bu, uzaydan gelen tehdide karşı konvansiyonel müdahalelerin dışında yeni bir teknolojiyi işaret ediyor.

HİPERSONİK BALİSTİK FÜZE

İran da balistik füze, uçaksavar savunma kalkanlarına karşı koyabilecek hipersonik balistik füze üretiyor. Saatte 6.000 kilometrenin üzerinde hızlarda hareket edebilen hipersonik füzeler, yüksek hızları ve manevra kabiliyetleri nedeniyle radar tasarımcılarına zorluk çıkarıyor.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin tahmini 534.000 aktif ve 400.000 yedek personeli bulunuyor. İsrail’de ise etkin personel sayısı 160.000…

HAVA KUVVETLERİ

Global Fire Power'ın yakın tarihli bir raporuna göre İran Silahlı Kuvvetleri'nin 160 savaş uçağı, İsrail Hava Kuvvetleri'nin ise 241 savaş uçağı bulunuyor.

Yine Global Fire Power internet sitesinin raporuna göre İran'ın 19 denizaltısı varken, İsrail'in yalnızca beş denizaltısı var.

İsrail’de F-4 Phantom II savaş uçakları, F-15 Eagle, F-16 ve en son ABD’den aldığı F-35 savaş uçakları bulunuyor. İran’da ise MiG-29, Su-24, F-4 ve F-5, F-14 gibi savaş uçakları bulunuyor.

İsrail ABD’den askeri yardım alırken, İran ise Rusya’dan alıyor. Hatta İran, Rusya’ya Ukrayna karşısında insansız hava araçları temin etti.