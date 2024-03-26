26 Mart 2024 08:24 - Güncelleme : 26 Mart 2024 08:25
İsrail Refah'ta bir evi bombaladı: 15 ölü
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda 15 Filistinliyi öldürdü.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 15 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin merkezli haber ajansı Şihab'ın (shehabnews) haberine göre, İsrail ordusu Refah'ın kuzeyindeki Musbih bölgesinde Ebu Nukira ailesinin evini bombaladı.
Saldırı sonucunda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı