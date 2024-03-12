İsrail-Rum iş birliği derinleşiyor! Güney Kıbrıs'tan liman alacaklar

12 Mart 2024 08:01 - Güncelleme : 12 Mart 2024 13:57

Gazze'de çocuk, yaşlı, kadın demeden her gün yeni bir katliama imza atan İsrail, dünyanın büyük bölümünden gelen uyarılara da aldırış etmiyor. Sadece Filistin için değil tüm orta doğu için büyük bir tehdit oluşturan işgal devleti, olası bir müdahale ile karşı karşıya kalma ihtimaline karşın da önlem almaktan geri durmuyor.

SAVAŞA KARŞI STRATEJİK ÖNLEM

Yediot Ahronot gazetesine göre İsrail, ABD'nin Gazze kıyısında kurmayı planladığı limana ulaşmadan önce malların inceleneceği liman olması için Rum Kesimi'nden bir liman satın almaya çalışıyor. Haberde veriler bilgilere göre İsrail Limanları Şirketi Başkanı Yitzhak Uzi başkanlığında bir heyet, İsrail’den Kıbrıs Rum Kesimi’ne gitti.

Haberin detaylarında, Hayfa Limanı’ndan bir güvenlik tehdidi olması durumunda, İsrail’in mal ithalatını korumasının önemine dikkat çekildi. Rum Kesimi'nden alınması muhtemel limanın ABD’nin Gazze sahiline kuracak olduğu limana ulaşmadan önce gelecek malların teftişi için bir kontrol noktası olacağı öne sürüldü.

Girişimin, deniz lojistik hizmetlerindeki zorluklar ve ulusal güvenlik senaryolarına karşılık ülkeye ithalat için deniz yollarından çözümler bulunması amacıyla yapıldığı açıklaması yapıldı.

RUMLAR TEKLİFİ KABUL ETMEYE YAKIN

Böyle bir anlaşmanın İsrail'e yaklaşık 140 milyon dolara mal olacağı işaret edilen haberde, Kıbrıslı Rumların da teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Girişimin henüz ilk aşamada olduğu, müzakerelerin ileri düzeye ulaşması ve konunun kapsamlı incelenmesinin ardından ulusal güvenlik konseyine konunun sunulacağı aktarıldı. Haberde, İsrail’in savaş sonrasında Gazze’nin imarı için bu limandan istifade edeceği ifade edildi.