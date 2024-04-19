İsrail sadece İran'a saldırmadı! Hedefte başka ülkeler de vardı

19 Nisan 2024 09:23 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 09:32

İran, Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırıya misilleme yaparak İsrail'e 300'e yakın füze ve İHA ile "Gerçek Vaat" adıyla hava saldırısı gerçekleştirmişti. İsrail ise İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi. İsrail'in İHA'lar ile İran'a saldırdığı bildirildi.

İran basını ülkeye yönelik herhangi bir füze saldırısının gerçekleşmediğini İsfahan’da duyulan patlama seslerinin sebebini ise gerçekleşen küçük çaplı İHA saldırısına yönelik hava savunma sisteminin karşılık vermesi olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, dün gece saatlerinde İran'a misilleme yaparak 3 drone ile İsfahan'da birçok nükleer santralin yakınını hedef aldı. Ancak küçük çaplı saldırıda pek de istediği neticeleri alamadı.

SALDIRIDA 2 ÜLKE DAHA HEDEFTEYDİ

Hava savunma sistemleri droneları havada imha ederken İsrail'in gece yarısı yalnızca İran'ı değil Irak ve Suriye'yi de vurduğu ortaya çıktı.

SURİYE'DE RADAR ERKEN UYARI SAHASI HEDEF ALINDI

İsrail'in İran'ın yanı sıra Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da bulunan bir havaalanının gece yarısı vurduğu bildiriliyor. İsrail jetleri ayrıca, El Talah havaalanının yanı sıra yine güneydeki Izra şehrinde yer alan Suriye ordusuna ait bir radar erken uyarı sahasını da hedef aldı.