İsrail Savaş Kabinesi'nden karar çıktı: Saldırıya cevap vereceğiz 

15 Nisan 2024 21:27 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 21:28

İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın düzenlediği saldırıda hedef olan Nevatim Hava Üssü'nde konuştu. Halevi, İran'ın saldırısının ardından misilleme yapılacağını ifade ederek, "İran, İsrail devletinin stratejik kabiliyetlerine zarar vermek istedi. Bu daha önce olmamış bir şey" şeklinde konuştu.

İran’ın fırlattığı füze ve İHA’ları etkisiz hale getirmek için "Demir Kalkan" operasyonunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Halevi, söz konusu saldırıya bu sayede hazırlıklı olduklarını belirtti.

ABD'NİN YANIMIZDA OLMASINDAN MUTLULUK DUYARIZ"

Halevi, "Geçtiğimiz pazartesi günü neyin organize edildiğini gördük ve İsrail devletinin çok güçlü olduğunu ve tek başına bununla nasıl başa çıkacağını bildiğini düşünüyoruz, ancak bu kadar çok sayıda ve bu kadar uzaktaki bir tehdit söz konusu olduğunda, ABD'nin yanımızda olmasından her zaman mutluluk duyarız" dedi.

İran’a nasıl bir karşılık verilmesi gerektiğini konuştuklarını aktaran Halevi, "İsrail devleti topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir cevap vereceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

1 Nisan tarihinde İsrail, Şam'da bulunan İran konsolosluğuna hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı iki general dahil yedi kişi hayatını kaybetti.

İran, bu saldırıyı kendi topraklarına yapılmış bir saldırı olarak nitelendirerek misilleme yapacaklarını açıkladı.

İsrail ise, İran'ın olası saldırılarına karşı cevap vereceğini duyurdu.

13 Nisan'da İran, İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattı. Bu saldırıda yüzlerce kamikaze drone, balistik füze ve seyir füzesi kullanıldı. İran, bazı askeri hedeflerin başarıyla vurulduğunu belirtti.

Öte yandan İsrail, saldırıların büyük bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini, ancak güneydeki bir askeri üssün füze isabet aldığını ifade etti.