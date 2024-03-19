İsrail, Suriye'ye saldırdı: Havadan bomba yağdırdılar

19 Mart 2024 12:32 - Güncelleme : 19 Mart 2024 12:33

Suriye Savunma Bakanlığı, yerel saatle 02.10 sıralarında İsrail'in Golan Tepeleri’nden başkent Şam’ın kırsal bölgesindeki çok sayıda askeri noktaya füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Maddi hasara yol açtığı ifade edilen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, füzelere hava savunma sisteminin müdahale ettiği ve füzelerin bir kısmının düşürüldüğü kaydedildi.

2011'DEN BERİ HAVA SALDIRISI DÜZENLİYOR

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere, Lübnan Hizbullahı ile Suriye ordusuna ait mevzilere hava saldırısı düzenliyor.