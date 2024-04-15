İsrail'de sesler yeniden yükseldi: Netanyahu ülke için artık bir tehdit

15 Nisan 2024 14:18 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:48

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetine dair açıklamalarda bulunan eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, "Tel Aviv'in caydırıcılığını kaybettiğini" söyledi.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini hedef alan Lapid, "Netanyahu ve hükümeti İsrail için varoluşsal bir tehdit haline geldi." ifadesini kullandı.

Lapid, ABD'nin "İsrail'in güvenliğine yönelik taahhütlerini yerine getirdiğini ancak Netanyahu'nun bunu yapmadığını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı'na yönelik eleştirilerini sürdüren Lapid, Netanyahu nedeniyle "Tel Aviv'in caydırıcılığını kaybettiğini" söyledi.

HALK NETANYAHU'NUN İSTİFASINI İSTİYOR

Öte yandan Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze'ye saldırılar devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle protesto düzenliyor.

Hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep eden protestolarını yineliyor.

Tel Aviv, Hayfa ve Birüssebi'nin (Berşeva) yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ve Batı Kudüs'e ek olarak ülkenin farklı noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edilen gösteriler düzenleniyor.