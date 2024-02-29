İsrail'den akılalmaz savunma! Yardım bekleyenleri öldürdüklerini itiraf ettiler

29 Şubat 2024 16:04 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 16:20

Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bini aşarken İsrail bir kez daha katliam yaptı. İnsani yardım bekleyenleri hedef alan İsrail, onlarca sivili öldürdü, yüzlercesini ise yaraladı. İsrail güvenlik kaynakları, yaşanan katliamın ardından açıklamalar yaparak katliama bahane uydurdular.

Yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin, tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunan kaynaklar, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etti.

Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktardı.

''İZDİHAMDA YARALANDILAR!''

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edildi.

HAMAS: BU ETNİK TEMİZLİK DURMALI!

Hamas da insani yardım bekleyen sivillere düzenlenen saldırının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. "Arap Birliği ile BMGK'yı acilen toplanmaya; İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği toplu kıyımları ve etnik temizliği durdurmaya zorlayacak kararlar almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu katliamın tüm sorumluluğunun, İsrail ile ABD Başkanı Joe Biden'a ait olduğu belirtildi.

Arap ülkelerine Gazze'de yaşanan soykırım karşısında sessizliğini bozma, uluslararası topluma da katliam ve ihlalleri durdurma konusundaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunulan açıklamada, gıda yardımlarının güvenli bir şekilde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun, Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 104 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.