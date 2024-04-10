İsrail'den arife günü katliamı: Çocukların da aralarında olduğu 14 ölü!

10 Nisan 2024 06:26 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 06:28

İsrail 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı soykırım harekatında dünyanın gözü önünde ölüm saçmaya devam ediyor. İşgal ordusu Ramazan Bayramı arifesinde yeni bir katliama daha imza attı.

BİR AİLEYİ YOK ETTİLER

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Ebu Yusuf isimli Filistinli aileye ait evi havadan bombaladı.

Saldırıda hayatını kaybeden çocukların cenazesi, Deir Al-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin morguna getirildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre saldırıda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu en az 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Görgü tanıkları saldırı sonucu evin yerle bir olduğunu, çevredeki evlerde de hasar oluştuğunu dile getirdi.

ÖLÜ SAYISI RESMİ VERİLERİN ÇOK ÜSTÜNDE

Resmi verilere göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü, 75 bin 993 kişi yaralandı.

Buna karşın enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alan İsrail sivil altyapıyı da tahrip ederken açık bir soykırım girişimi yürütüyor.