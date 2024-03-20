İsrail'den Cenin kentine hava saldırısı: Ölü ve yaralı var

20 Mart 2024 20:26 - Güncelleme : 20 Mart 2024 20:27

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Cenin Mülteci Kampı'nda bir araca düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Cenin'de "terör unsurlarının" hedef alındığı öne sürüldü.

İSRAİL, BASKINLARDA ONLARCA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Cenin Mülteci Kampı'nda vurulan aracın alev aldığı, Filistinli sivillerin, itfaiye ve sağlık ekiplerinin araca müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Cenin Mülteci Kampı, 20 bin nüfusu ve direniş gruplarının yoğunluğuyla biliniyor. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda onlarca Filistinliyi öldürdü.