İsrail'den Doğu Kudüs'teki Filistinlilere skandal talimat: Evlerinizi yıkın

15 Ocak 2024 10:48 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:48

İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir bölgesindeki Filistinlilere skandal bir talimat bildirisi gönderdi. 200 Filistinli aileye "kendi evlerini veya evin bir bölümünü yıkmaları'' için ihtar mektubu gönderdi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Filistinlilere gönderilen tebligatta bazı evlerin tamamen, bazılarının kısmen yıkılacağına ilişkin bilginin yer aldığı, söz konusu evlerin yıkılması için farklı süreler tanındığı aktarıldı.

Filistinlilerden evlerini kendilerinin yıkmalarının talep edildiği, aksi takdirde İsrail makamları tarafından yıkılacağı ve ağır para cezalarının uygulanacağının bildirildiği ifade edildi.

5 BİNDEN FAZLA KONUT YIKILDI

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını belirtiyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olarak değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.