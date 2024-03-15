İsrail'den insan avı için hain pusu: Yardım gelen yeri bombalıyorlar!

15 Mart 2024 07:28 - Güncelleme : 15 Mart 2024 07:35

İsrail, dünyanın gözünün içine baka baka Gazze'de insanlık onurunu ayakları altında çiğnemeye devam ediyor. 7 Ekim'den beri sayısız katliamla Filistin'deki soykırım girişimini sürdüren işgal ordusu, son dönemde kullandığı yeni taktikle dikkat çekiyor.

Uygulanan yoğun abluka nedeniyle sağlık hizmetleri, ilaç ve gıda başta olmak üzere birçok insani ihtiyaçtan mahrum bırakılan Filistin halkına gönderilen yardımları İsrail ordusu toplu cinayetleri için fırsata çeviriyor. Uçaklarla atılan ya da tırlarla getirilen yardımlardan faydalanmak için toplanan Filistinliler İsrail bombardımanın hedefi oluyor.

FİLİSTİN HÜKÜMETİ'NDEN AÇIKLAMA: SORUMLUSU ABD

Konuya ilişktin açıklama Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite'den geldi. Sevabite, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasının ardından basın açıklaması yaptı.

Sevabite, açıklamasında, "Dünya, işgalci İsrail'in suçlarını engellemekten tamamen aciz durumda. Filistin halkımıza yönelik soykırım savaşını durduramamasından ABD yönetimini sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verdi.

HER GÜN YENİ BİR KATLİAM

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirten Sevabite, "İşgalci İsrail, vatandaşların yardım beklediği yerlerin koordinatlarını biliyor ve onları kasten hedef alıp öldürüyor" dedi.

Kuveyt Kavşağı'nda yardım bekleyen Filistinlilerin tank ve helikopterlerle hedef alındığını ifade eden Sevabite, Gazze Şeridi'nde uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarının yardım dağıtmasının önünü açtıklarını ancak İsrail'in bilinçli olarak Filistin halkına karşı açlık politikasını sürdürdüğünü aktardı.

Sevabite, Gazze Şeridi'ne giren yardımların oldukça sınırlı olduğunu, İsrail'in açlık politikasını sürdürmek için özellikle Gazze ve kuzey kentlerinde iki gündür ikmal ve yardım merkezlerini hedef aldığını kaydetti.