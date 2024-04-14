İsrail'den İran’a yaptırım talebi: Terör örgütü olarak tanınmalı

14 Nisan 2024 18:15 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 18:29

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması: Sürecin tetiklenmemesi için çaba göstereceğiz

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması: Sürecin tetiklenmemesi için çaba göstereceğiz

İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlediği hava saldırısı sonrası Ortadoğu karışmıştı... İsrail'in saldırısı sonrası İran, misilleme yapacağını duyurmuştu. Dün akşam saatlerinde İran, İsrail'e doğru düzinelerce füze ve 200'den fazla İHA gönderdi.

İran'dan gönderilen füze ve İHA'ların bazı askeri hedefleri vurduğu duyuruldu. İran'ın bu saldırısı dünyayı oldukça tedirgin etti. Bölgeden gelen haberler büyük bir endişe ile takip edilirken İsrail'den yeni bir açıklama yapıldı.

"İRAN SALDIRGANLIĞI İÇİN BEDEL ÖDEMELİDİR"

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; İran’a karşı yaptırım uygulanmasını talep etti. İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurgulayan Haiat, paylaşımında, 'İran saldırganlığı için bedel ödemelidir” ifadelerine yer verdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANINMALI"

Haiat, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun “terör örgütü” olarak tanınması gerektiğini savunarak, İran’a yönelik füze alanı dahil olmak üzere “acı verici yaptırımlar uygulanması” talebinde bulundu.