İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 kişi daha hayatını kaybetti

16 Nisan 2024 16:11 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:15

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Mamadani Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in düzenlediği saldırıda Tuffah Mahallesi'ndeki bir polis aracı vuruldu. Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti, bazı Filistinliler yaralandı.

İsrail askerleri Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki ev ve binalara da patlayıcılar yerleştirdi. Askerlerin yıktığı 3 bina 10 kattan oluşuyordu.

3 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan mülteci kampındaki El-Avde Hastanesi sağlık kaynakları da İsrail'in kampa düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail'in 10 Nisan'dan bu yana Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgelere düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi ölmüş ve yaralanmıştı.