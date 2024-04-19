İsrail'in İran'a saldırısında 'casus' iddiası: İHA'lar ülke dışından gelmedi

19 Nisan 2024 12:43 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 13:06

İsrail, İran'ın İsfahan kentine misilleme saldırısı düzenledi. İran, füzeyle değil İHA'larla saldırı düzenlendiğini fakat saldırıyı kimin yaptığının net olmadığını, İsrail'den de bir açıklama gelmediğini belirtti. İran'ın bu açıklamaları üzerine 'casus' iddiaları ortaya atıldı.

İSRAİL SALDIRISINDA 'CASUS' İDDİASI

İran'ın hava savunma sistemlerinin havada imha ettiği drone'ların ülke dışından gelmediği öne sürüldü. İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian, İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini söyledi.

''SINIR ÖTESİNDEN ATEŞLENMİŞ OLAMAZ''

X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dalirian, şu ifadelere yer verdi:

"İran dışından İsfahan'a veya ülkenin diğer bölgelerine (füze ile) hava saldırısı olmadı. Kullanılan İHA'lar kısa menzilli, sınır ötesinden ateşlenmiş olamaz. Hava savunma sistemi İHA saldırılarını başarılı bir şekilde püskürttü.''

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de İsrail'in, ülkenin güney sınırlarında Beşşar Esed rejimi ordusunun hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.