İsrail'in saldırısı İranlıların diline düştü! Alay ettiler

19 Nisan 2024 09:42 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:06

İsrail sadece İran'a saldırmadı! Hedefte başka ülkeler de vardı

İsrail sadece İran'a saldırmadı! Hedefte başka ülkeler de vardı

İsrail, İran'ın 14 Nisan'da gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık verdi. Orta Doğu'da gerilimi düşürmek adına dünyanın dört bir yanından gelen itidal çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail, İran'ın İsfahan kentini vurdu. İsfahan'dan duyulan patlamalara dair Tahran'dan açıklama geldi.

İRAN'DAN '3 MİNİ İHA' İLE SALDIRI AÇIKLAMASI

İsfahan'daki patlama seslerinin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi kaynaklı olduğu belirtildi.

İRANLILAR İSRAİL'İN SALDIRISIYLA ALAY ETTİ

İsrail'in misilleme saldırısının karşısında İran halkı sosyal medyada bu olayı konuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, İsrail'in saldırısını tiye aldılar. Sosyal medya platformu X'te, kağıttan uçak yapıp ''İsrail'in İran'ın askeri üslerine saldırısı'' yazısı yazıldı.

İsrail sosyal medyasının İsrail'in saldırısıyla alay etmesi bununla da sınırlı kalmadı.

İran'a füze değil sadece drone saldırısı gerçekleştirildiğini, İran'ın hava savunma sistemlerinin bu drone'ları durdurduğu belirtilirken küçük, el kadar bir drone fotoğrafı paylaşıldı.

Bu mini drone, İran füzesiyle yan yana da koyuldu.

İSRAİL DE İRAN'IN SALDIRISINI TİYE ALMIŞTI

İran'ın 14 Nisan'daki misilleme saldırısı da İsrail'in diline düşmüştü. Sosyal medyada gündem olan paylaşımda bir İsrail vatandaşının oyuncak uçakla saldırıyı tiye aldığı görülmüştü.

Söz konusu video, "İran'ın yollayabileceği tek drone budur" notuyla paylaşılmıştı.