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19 Nisan 2024 09:42 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:06

İsrail'in saldırısı İranlıların diline düştü! Alay ettiler

İsrail, İran'ın 14 Nisan'daki saldırısına karşılık sabaha karşı İran'ın İsfahan şehrine saldırı başlattı. İsfahan'da duyulan patlama seslerinin nedeni için Tahran, ''3 mini İHA'' açıklamasında bulunurken halk da sosyal medyada İsrail'in saldırısını tiye aldı.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr

İsrail, İran'ın 14 Nisan'da gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık verdi. Orta Doğu'da gerilimi düşürmek adına dünyanın dört bir yanından gelen itidal çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail, İran'ın İsfahan kentini vurdu. İsfahan'dan duyulan patlamalara dair Tahran'dan açıklama geldi. 

İRAN'DAN '3 MİNİ İHA' İLE SALDIRI AÇIKLAMASI

İsfahan'daki patlama seslerinin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi kaynaklı olduğu belirtildi. 

İRANLILAR İSRAİL'İN SALDIRISIYLA ALAY ETTİ

İsrail'in misilleme saldırısının karşısında İran halkı sosyal medyada bu olayı konuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, İsrail'in saldırısını tiye aldılar. Sosyal medya platformu X'te, kağıttan uçak yapıp ''İsrail'in İran'ın askeri üslerine saldırısı'' yazısı yazıldı.

İsrail'in saldırısı İranlıların diline düştü! Alay ettiler - 1. Resim

İsrail sosyal medyasının İsrail'in saldırısıyla alay etmesi bununla da sınırlı kalmadı.

İsrail'in saldırısı İranlıların diline düştü! Alay ettiler - 2. Resim

İran'a füze değil sadece drone saldırısı gerçekleştirildiğini, İran'ın hava savunma sistemlerinin bu drone'ları durdurduğu belirtilirken küçük, el kadar bir drone fotoğrafı paylaşıldı. 

İsrail'in saldırısı İranlıların diline düştü! Alay ettiler - 3. Resim

Bu mini drone, İran füzesiyle yan yana da koyuldu. 

İsrail'in saldırısı İranlıların diline düştü! Alay ettiler - 4. Resim

İSRAİL DE İRAN'IN SALDIRISINI TİYE ALMIŞTI

İran'ın 14 Nisan'daki misilleme saldırısı da İsrail'in diline düşmüştü. Sosyal medyada gündem olan paylaşımda bir İsrail vatandaşının oyuncak uçakla saldırıyı tiye aldığı görülmüştü.

Söz konusu video, "İran'ın yollayabileceği tek drone budur" notuyla paylaşılmıştı.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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