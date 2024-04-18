İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir yine katliam istedi: Çok kalabalık, idam edelim!

18 Nisan 2024 08:06 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 08:17

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de eşi benzeri görülmemiş katliamlarla "soykırım" girişimi yürütürken işgalci ülkenin siyasetçileri de söylemleriyle dehşet saçmaya devam ediyor. Aşırı sağcı parti Yahudi Gücü'nün ırkçı lideri olan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, son açıklamasıyla yeni bir skandal talepte bulundu.

TUTUKLULARA TERÖRİST DEDİ

Ben-Gvir, hükümetin, Filistinli esirler için 936 ek gözaltı yeri inşa etmesine izin veren önerisini onaylamasını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Söz konusu kararın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Ben-Gvir, "Ek inşaat, cezaevine daha fazla terörist alınmasını sağlayacak ve cezaevindeki tutukluluk krizine kısmi bir çözüm getirecek" değerlendirmesinde bulundu.

DOĞRU ÇÖZÜM, KATLİAMMIŞ!

Buna karşın İsrail hapishanelerindeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik akıl dışı bir fikir de ortaya atan Ben-Gvir, "Filistinlilere yönelik ölüm cezası hapishanelerin aşırı kalabalıklaşması sorununa doğru çözümdür" ifadelerini kullandı.