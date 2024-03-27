İsrailli aşırı sağcı vekilden korkunç sözler: Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman

27 Mart 2024 11:48 - Güncelleme : 27 Mart 2024 12:05

Gazze'de tedavi için tahliye edilmesi gereken 8 bin hasta var

Gazze'de tedavi için tahliye edilmesi gereken 8 bin hasta var

Gazze'de havadan yardımlar bir kez daha faciaya neden oldu: Ölü ve yaralılar var

Gazze'de havadan yardımlar bir kez daha faciaya neden oldu: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları sürerken can kaybı 32 bini aştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayıp Refah'a saldırı planları yaparken aşırı sağcı milletvekili Almog Cohen'den de korkunç açıklamalar geldi.

Cohen, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı programda ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında konuştu. Filistinlilerin sığındığı Refah'a muhtemel kara saldırısı konusunda ABD yönetiminin tutumuna dair soruya Cohen, "Refah'a kara saldırısı hakkında kararın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ait olduğu" cevabını verdi.

''ORUÇ TUTARKEN KEMİKLERİ KIRILMALI''

Cohen, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısının gerekli olduğunu savunarak, "Refah'a karadan girilmeli mi? Onların kemiklerini kırmak için oruç tutarken, yorgunken, zayıfken (Refah'a kara saldırısı) olmalı mı evet." dedi.

''RAMAZAN ONLARI ÖLDÜRMEK İÇİN EN İYİ ZAMAN''

Ramazan ayı olduğu için İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmamasına anlam veremediğini söyleyen Cohen, "Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman. Yorgun ve zayıflar. Onlara acımıyorum, kardeşlerime (İsrailli esirlere) acıyorum. Başbakan'a (Netanyahu) Refah'a karadan girmesi ve onları öldürmesi çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI 32 BİN 414

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.