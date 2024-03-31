İsrailli bakan Türkiye'deki seçimi siyaset malzemesi yaptı! Erdoğan'ı hedef aldı

31 Mart 2024 23:32 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:34

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayları Cumhur İttifakı adaylarını geçti. Türkiye’deki seçim sonuçları birçok ülke tarafından takip ediliyor. İsrail’den Türkiye’nin yerel seçim sonuçları sonrası açıklama geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yerel seçim sonuçları sonrasında muhalefet adaylarını tebrik etti.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

"İmamoğlu ve Yavaş'ı tebrik ediyoruz" diyen İsrailli Bakan, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a apaçık bir mesaj" diyen Katz, "İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerek." ifadelerini kullandı.