İsrailli Bakandan 32 ülkeye mektuplu çağrı: Terör örgütü ilan edilmeli

16 Nisan 2024 10:32 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:11

Canlı Anlatım Özeti "EN SERT YANITI VERECEĞİZ"

TÜM YÖNLERE SEFERLER AÇIK

ABD'DEN DESTEK VURGUSU

MEKTUPLU ÇAĞRI

16.04.2024 11:10

"EN SERT YANITI VERECEĞİZ"

İran'ın cumartesi günü İsrail'e onlarca füze ve İHA göndermesi sonrası Tel Aviv'in vereceği yanıt Orta Doğu'da büyük savaş endişelerine yol açarken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi sert açıklamalar yaptı.

Reisi, Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamas el Sani ile görüşmesinde, İran'ın çıkarlarına aykırı her eyleme en sert yanıtı vereceğini söyledi. Reisi, "İran'ın menfaatlerine aykırı en küçük eylem bile çok ağır, kapsamlı ve acı dolu yanıtı alacaktır" dedi.

16.04.2024 10:43

TÜM YÖNLERE SEFERLER AÇIK

İran Havalimanları Şirketi, ülkedeki havalimanlarından tüm yönlere uçuşların açık olduğunu duyurdu. Tesnim Haber Ajansı, İran Havalimanları Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Şu anda ülkenin havalimanlarında herhangi bir uçuş kısıtlaması bulunmuyor. İran'dan tüm yönlere seferler açık ve bu konuda bir sorun yok." ifadeleri kullanıldı.

16.04.2024 10:37

ABD'DEN DESTEK VURGUSU

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın İran'ın gerçekleştirdiği saldırı ve sonrasındaki gelişmeleri ele aldığı ve ABD tarafının İsrail'den İran'a karşı saldırı düzenlememesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Görüşmede, Austin'in “ABD'nin İsrail'in savunmasına yönelik kararlı desteğini yinelediği ve bölgesel istikrara yönelik stratejik hedefini bir kez daha vurguladığı” ifade edildi.

16.04.2024 10:33

MEKTUPLU ÇAĞRI

Dünyanın gözü İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısının ardından bölgedeki yeni gelişmelere döndü. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, bugün 32 ülkeye mektup gönderdiğini açıkladı.

Onlarca dışişleri bakanı ve dünyanın önde gelen isimleriyle görüştüğünü belirten Katz, “İran'ın füze planına yaptırım uygulanmasını ve İran'ı çevreleyip zayıflatmanın bir yolu olarak Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesini talep ettim. İran çok geç olmadan durdurulmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Yer: İsrail