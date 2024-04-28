İsrailli bakanın kaburgaları birbirine girdi! Şoförüne ültimatom verildi

28 Nisan 2024 11:32 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 14:11

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir yine katliam istedi: Çok kalabalık, idam edelim!

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir yine katliam istedi: Çok kalabalık, idam edelim!

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i taşıyan resmi araç, Ramle kentinde 26 Nisan’da kırmızı ışıkta geçerek kaza yapmıştı. Başka bir araçla çarpışarak takla atan araçta bulunan İsrailli bakanın durumuna ilişkin açıklama geldi.

Hadassah Hastanesine kaldırılan Ben-Gvir’in durumunun iyi olduğu açıklandı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, Bakanın geçirdiği kaza sonucu kaburgalarının kırıldığı kaydedildi.

Vücudunda morluklar oluşan Bakan Ben-Gvir’in tedbir amacıyla bir gece daha hastanede kalacağı bildirilen açıklamada, kazada yaralanan kızlarından birinin ise taburcu edildiği aktarıldı.

KIRMIZIDA GEÇMİŞTİ

Kırmızı ışık durmayan Ben-Gvir’i taşıyan resmi aracın başka bir araca çarptıktan sonra takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. İsrail medyası, Ben Gvir'in makam aracının son aylarda çok sayıda trafik ihlali yaptığına dair raporların olduğunu yazdı.

Ben Gvir, geçtiğimiz yıl da aracının kırmızı ışıkta geçmesi sonucu başka bir kazaya daha karışmıştı. İsrail medyası da Gvir'in şoförüne trafik kurallarına uymaması yönünde talimat verdiğini bildirmişti.