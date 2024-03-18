İsrailli rapçilerden skandal 'soykırım' şarkısı: Yeni doğan bebek, çok sayıda hedef var

18 Mart 2024 18:48 - Güncelleme : 18 Mart 2024 19:26

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken yeni bir skandal patlak verdi. İsrailli üç rapçinin Gazze'de 'soykırım' çağrısında bulunduğu "Shager" isimli şarkısına tepki yağıyor.

İbranice (roket) fırlatmak anlamına gelen "Shager" adlı şarkı, İsrail'in Gazze’de Filistinlilere yönelik saldırılarını adeta güzelleme yapıyor. Şarkıcıda rapçiler 'Gazze'yi eğlenceli bir lunaparka çevireceğiz' ve 'evlerinizi havaya uçuracağız' gibi skandal sözlere imza atıyorlar.

Gazze'nin haritadan silinmesi çağrısı yapan rapçiler, İsrail ordusunun Gazze’ye "yağmur gibi roket yağdırdığı" sözlerini de kullandı. Şarkıda kullanılan "Cenin'de çok sayıda yeni doğan bebek var, çok fazla sayıda hedef var" ifadeleri de büyük tepki çekti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Şarkıya sosyal medyada tepki gösterildi. X platformunda bir kullanıcı, "Soykırımı yücelten şarkıların YouTube'da milyonlarca tıklama alması ve sayısız TikTok videosunda müzik olarak kullanılması İsrail toplumu hakkında ne söylüyor?" yorumunu yaptı.

"ARTIK HİÇBİR ŞEYE ŞAŞIRMAM"

Bir başka kullanıcısı ise Gazze’nin ortadan kaldırılması çağrısı yapan şarkıya, "Artık hiçbir şeye şaşırmam!" ifadeleriyle tepki gösterdi.