İsveç bayrağı artık NATO bayrakları arasında

11 Mart 2024 14:29 - Güncelleme : 11 Mart 2024 14:46

İsveç, NATO'nun 32. üyesi olarak bayrağıyla ittifakın genel merkezindeki yerini aldı. Brüksel'deki törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakan Ulf Kristersson açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşında başarısız olduğunu söyledi.

''PUTİN BAŞARISIZ OLDU''

Stoltenberg'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsveç NATO'ta hak ettiği yeri almıştır. Artık 5. madde kalkanıyla korunmaktadır. NATO artık daha büyük ve daha güçlü. Başkan Putin, iki yıl önce geniş kapsamlı işgalini başlattığında, daha az NATO ve komşuları üzerinde daha fazla kontrol istiyordu. Ukrayna'yı egemen bir ülke olarak yok etmek istiyordu ancak başarısız oldu."

Stoltenberg, Kremlin'in işgalinin, yalnızca İsveç ve Finlandiya'yı NATO şemsiyesi altına almakla kalmadığını aynı zamanda Ukrayna da NATO üyeliğine her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti.

NATO lideri ayrıca, "İttifakın, İsveç'e nükleer silah konuşlandırma planı olmadığını" sözlerine ekledi.

İSVEÇ: NÜKLEER SİLAHLARA EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise "NATO üyeliği ile birlikte nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazırız ancak böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.