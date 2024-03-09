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09 Mart 2024 13:19 - Güncelleme : 09 Mart 2024 13:24

İsveç, UNRWA'ya yeniden yardıma başladı: On milyonlarca dolarlık ilk ödeme yapıldı

İsveç, Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yeniden yardım sağlamaya başladığını bildirdi. İsveç hükümeti, UNRWA içindeki harcamaları ve personeli üzerinde katı ve detaylı kontroller yapılacağına dair garanti aldıktan sonra on milyonlarca dolarlık ilk ödemeyi gerçekleştirdi

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: TGRT Haber
İsveç, UNRWA&#039;ya yeniden yardıma başladı: On milyonlarca dolarlık ilk ödeme yapıldı
İsveç, Unrwa, Filistin

İsveç, nakit sıkıntısıyla boğuşan Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yeniden yardım sağlamaya başladığını duyurdu. İsveç, harcamaları ve personeli üzerinde detaylı ve katı kontroller yapılacağına dair garanti aldıktan sonra 20 milyon dolarlık ilk ödemeyle yardıma yeniden başladı.

İsrail'in UNRWA çalışanlarından bir düzine kadarını Gazze'deki çatışmaları tetikleyen 7 Ekim Hamas saldırısına karışmakla suçlamasının ardından diğer bazı ülkeler gibi İsveç de UNRWA'ya yaptığı yardımı askıya aldığını bildirmişti.

İsveç, UNRWA'ya yeniden yardıma başladı: On milyonlarca dolarlık ilk ödeme yapıldı - 1. Resim

400 MİLYON İSVEÇ KRONU TAHSİS EDİLDİ

Açıklamada, "İsveç hükümeti UNRWA'ya 2024 yılı için 400 milyon İsveç kronu tahsis etti. Bugünkü karar 200 milyon İsveç kronluk ilk ödemeye ilişkindir" denildi.

Açıklamada, yardımın önündeki engelin kaldırılması için UNRWA'nın "kontrollere, bağımsız denetimlere, iç denetimin güçlendirilmesine ve personelin ekstra kontrollerine izin vermeyi" kabul ettiği belirtildi.

İsveç'in bu adımı, Avrupa Komisyonu'nun bu ayın başlarında UNRWA'nın 50 milyon avroluk fonunu serbest bırakacağını açıklamasının ardından geldi.

Kaynak: TGRT Haber
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