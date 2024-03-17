İsveç'te farklı dini inançlar iftarda buluştu

17 Mart 2024 00:29 - Güncelleme : 17 Mart 2024 00:32

İsveç'te Müslüman, Hıristiyan ve Budistler iftarda buluştu. İsveç İslam Dernekleri Federasyonu'nun organize ettiği iftar programına, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Kilise Birliği Diyalog Başkanı Eva Maria Munck, İsveç Budist Topluluğu Başkanı Eva Abrahamsson ve Stockholm'deki İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

HOŞGÖRÜ MESAJI

Farklı dini inançlara mensup insanların bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştığı iftar programında, hoşgörü ve diyalog vurgusu yapıldı. Konuşmasında İsveç İslam Dernekleri Federasyonu'na teşekkür eden Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Tezel, bu tür programların farklı din ve inançlara mensup insanlar arasındaki iletişimi ve anlayışı geliştirmek için önemli olduğunu belirtti.

Diğer din adamları da yaptıkları konuşmalarda, Ramazan ayının barış ve sevgi ayı olduğunu, bu tür programların farklı inançlara mensup insanlar arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade ettiler. Roos, iftardan dolayı İsveç İslam Dernekleri Federasyonu Başkan Tahir Akan'a teşekkür ederek, "Bu yıl bir kez daha ev sahipliği yaparak bizi bir araya getirdiğiniz için minnettarım." ifadesini kullandı.

İsveç Kilise Birliği Diyalog Başkanı Munck da Müslümanların ramazan ayını kutlayarak, beraber iftar açmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Geleneksel hale getirdikleri iftar buluşmasının 8'incisini yaptıklarını aktaran Akan, "Ramazan farklı din ve kültürden insanları sevgi ikliminde bir araya getiriyor. Bu akşam burada bir kez daha bunu yaşadık. İnşallah bundan sonra da diyaloglarımızı devam ettirip böyle güzel atmosferlerde bir araya gelmeye çalışacağız." diye konuştu.