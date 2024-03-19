İtalya'dan İsrail’in Refah saldırısına tepki: Feci sonuçlar doğurabilir

19 Mart 2024 19:18 - Güncelleme : 19 Mart 2024 19:39

Gazze Şeridi'nde katliam emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birçok ülkenin karşı çıkmalara rağmen Refah'a saldırı başlattı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine herhangi bir duyuru yapmadan saldırdığını açıkladı.

İsrail’in Refah kentine sığınmış 1 milyondan fazla sivilin hayatını hiçe saydığının altı çizilen açıklamada; hain saldırının ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan ve Mısır’a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine vurgu yapıldı.

"İSRAİL'İN REFAH SALDIRISINA KARŞIYIZ!"

İsrail'in Refah saldırısına ilişkin İtalya'dan bir açıklama geldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Refah kentine yönelik planladığı askeri harekata karşı olduğunu aktardı.

İsrail'in Refah'a yönelik askeri harekatına karşı olduğumuzu her defasında yineleyeceklerini aktaran Meloni, harekatın bölgede yaşayan siviller için daha da feci sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

YARDIMLAR İÇİN YENİ KORİDORLAR AÇILMALI

Gazze'ye yapılması planlanan insani yardımlara ilişkin de konuşan Meloni, yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için yeni kara yollarının ve GKRY’den bir deniz koridorunun açılmasının önemli olduğunun altını çizdi.