KAAN'a motor üreten şirketten 'tarihi adım'

03 Nisan 2024 09:23 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 09:26

Yerli savaş uçağı KAAN'a motor üreten dünyaca ünlü şirket General Electric (GE)’in ismi değişti. F110 motorlarının üreticisi olan şirketin yeni ismi GE Aerospace oldu.

GE Aerospace, enerji alanında faaliyetlet gösteren GE Vernova ile ayrılmasını tamamladı ve bağımsız halka açık bir şirket olarak resmen faaliyete geçti. GE Aerospace, New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) “GE” kodu altında işlem görecek.

''TARİHİ ADIM''

GE Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su H. Lawrence Culp Jr. yaptığı açıklamada; “Üç bağımsız, halka açık şirketin başarılı bir şekilde faaliyete geçmesiyle birlikte bugün, GE’nin yıllar süren dönüşümünde tarihi bir adım atıyoruz. Ekibimizle, zorluklar karşısındaki güçlü duruşları ve bu belirleyici anı başarma konusundaki kararlılıklarından dolayı büyük gurur duyuyorum.” dedi.

Dünya çapında yaklaşık 44.000 ticari motor ve yaklaşık 26.000 askeri ve savunma motoruyla halihazırda kurulu bir altyapıya sahip olan GE Aerospace uluslararası pazarda dünya lideri.

KAAN VE F-16

KAAN ile F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarında kullanılan F110 Turbofan Motoru da GE Aerospace tarafından geliştirildi. Sivil ve askeri birçok platform için güç sistemleri üreten GE Aerospace, TEI (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.)’nin de %46.2 oranında paydası konumunda bulunuyor.