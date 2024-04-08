Kahire'de ateşkes görüşmesi! Hamas ve İsrail masada

08 Nisan 2024 06:15 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 06:16

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uygulanan İsrail soykırımının sonlandırılmasına yönelik yeni bir adım daha atıldı. Hamas heyeti, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İsrail ile esir değişimi konularını masaya yatırdı.

YENİDEN İNŞA DA MADDELER ARASINDA

Konuya ilişkin Hamas'tan yazılı açıklama geldi. Açıklamada Hamas heyetinin, hareketin ulusal taleplerini aktarmanın yanı sıra İsrail'in saldırılarını tamamen durdurmasını, Gazze Şeridi'nden çekilmesini, zorla yerinden edilen Filistinlilerin ikamet yerlerine rahatça dönmesini, Filistinlilere yardımın ve yeniden inşanın başlamasını sağlayacak bir anlaşmayı istediği belirtildi.

FİLİSTİN DEVLETİ TALEBİ YİNELENDİ

Heyet ayrıca, Hamas'ın, Filistinlilere karşılık İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören bir esir takası anlaşmasına varılması konusunda da istekli olduğunu beyan etti.

Heyet, Hamas'ın, tüm Filistinli gruplarla ulusal hedeflere ulaşılması, başkenti Kudüs olan tam egemen Filistin devletinin kurulması, Filistinlilerin yurtlarına dönmesi ve kendi kaderlerini tayin etme hakkına haiz olması konusundaki ısrarını dile getirdi.

GÖRÜŞME SIRASI İSRAİL HEYETİNDE

İsrail merkezli "Walla" sitesine konuşan iki üst düzey yetkilinin açıklamasına göre ise İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar da Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeni turunu görüşmek üzere Kahire'ye gidiyor.