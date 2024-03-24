Kanada'da öğrenciler ayaklandı: İsrail bağlantılı yatırımları sonlandırın

24 Mart 2024 23:25 - Güncelleme : 24 Mart 2024 23:31

Kanada’da öğrenciler, üniversitelerinin İsrail bağlantılı şirketlerden çekilmesi için açlık grevinde. Açlık grevi üç hafta önce başladı ve öğrenciler, üniversitenin yatırımlarını çekene kadar eylemlerine devam edeceklerini söylüyor. Guardian'ın haberine göre, İsrail'e savaş uçağı satan Lockheed Martin ve Fransız hava ve savunma şirketi Safran gibi şirketlerde yatırımları olduğu görülüyor.

Öğrenciler, üniversitenin bu yatırımlarının Filistinlilere karşı işlenen insan hakları ihlallerine katkıda bulunduğunu ve etik olmadığını savunuyor. Ayrıca, üniversitenin "sorumlu yatırım" politikasını da ihlal ettiğini söylüyorlar.

“EYLEMLER GÖRMEZDEN GELİNİYOR”

Açlık grevinin 35. gününde olan öğrenci Rania Amine, "McGill Üniversitesi bize başka seçenek bırakmadı çünkü barışçıl protestoları, kampüsteki öğrenci grupları tarafından gerçekleştirilen eylemleri görmezden geliyorlar." dedi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Üniversitenin kendilerini bu aşırı eylem biçimini benimsemeye; sağlıklarını ve hayatlarını tehlikeye atmaya ittiğini belirten Amine, "Okul ücretlerimizi bu şekilde yatırım yapmak için kullanmalarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu onlara anlatmak istedik." diye konuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bu eyleme katılan öğrencilerin durumlarından endişe duyulduğu ifade edildi. Öğrencilerin üniversite politikalarının bu şekilde belirlenmeyeceğini anlamalarını umdukları kaydedilen açıklamada, "McGill, üniversite politikası ve yasalar çerçevesinde ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü hakkına saygı duymaktadır. Defalarca (protestocu öğrencilerle) doğrudan görüşmeyi teklif ettik. Şu ana kadar reddetmiş olsalar da bu teklifimiz hala geçerlidir.” denildi.