Kargo gemisi çarptı araçların üzerinde olduğu köprü yerle bir oldu!

26 Mart 2024 10:25 - Güncelleme : 26 Mart 2024 10:58

ABD'nin Baltimore kentinde bir ticari gemi, trafik akışı olduğu esnada Francis Scott Key köprüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprü yıkıldı. Yıkılan köprü üzerinde sivil araçların da olduğu görüldü.

EN AZ 7 KİŞİ ARANIYOR

Baltimore İtfaiyesi İletişim Direktörü Kevin Cartwright, Associated Press'e sabah saat 03.00 civarında acil müdahale ekiplerinin suda olduğu düşünülen en az yedi kişiyi aradığını söyledi. Ajanslara, Baltimore'dan yola çıkan bir geminin köprüdeki bir sütuna çarpıp köprünün çökmesine neden olduğunu bildiren 911 çağrısının gece 01:30 civarında geldiğini söyledi. O sırada köprüde, biri traktör römorku büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda araç bulunduğu belirtildi.

Cartwright, "Şu anda odak noktamız bu insanları kurtarmak. Kaç kişinin etkilendiğini bilmek için henüz çok erken.'' dedi.

Cartwright, "köprüden sarkan kilit mandalları ya da yüklerin" bulunduğunun, bunun güvensiz ve istikrarsız koşullara neden olduğunu bu yüzden acil müdahale ekiplerinin dikkatli bir şekilde çalıştığını söyledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın Botu operatörü Andrew Doyle yaşanan olayı "Bir konteyner gemisi Baltimore'daki Key Köprüsüne çarptı. Köprünün bir kısmı çöktü. Birden fazla itfaiye ve polis botu yola çıktı" ifadeleriyle anlattı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott, şehirdeki Francis Scott Key Köprüsü'nde yaşanan olaydan haberdar olduğunu ve yerel yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi. Scott ''Key Bridge'deki olaydan haberim var ve olaya doğru ilerliyorum... Acil durum personeli olay yerinde ve çalışmalar sürüyor'' dedi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, geminin çarpmasıyla köprünün saniyeler içinde yerle bir olduğu ve araçların suya gömüldüğü anlar kısa sürede yayıldı.

Uçuş takip sitesi FlightRadar24, Maryland Eyalet Polisinin helikopterle kaza yerinin etrafını dolaştığını belirtti. Francis Scott Key Köprüsü'nün büyük bir kısmının şu anda sular altında olduğu açıklandı.

Maryland Ulaştırma Otoritesi X'te yaptığı açıklamada, 47 yıllık Key Bridge'in "gemi çarpması olayı" nedeniyle çöktüğünü ve trafiğe kapatıldığını söyledi:

"I-695 Key Bridge'de olay nedeniyle tüm şeritler her iki yönde de kapatıldı. Trafikte aksama var."

Köprüdeki hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı.