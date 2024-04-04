Karnındaki ağrıyı idrar yolu enfeksiyonu sandı kanser çıktı! Genç kız şimdi herkesi uyarıyor
İngiltere'de hayatını idame ettiren henüz 25 yaşındaki Ellie Wilcock, karnındaki ağrıyı idrar yolu enfeksiyonuna yordu fakat acı gerçeği hastanede öğrendi. Dördüncü derece bağırsak kanseri olan Ellie, şimdilerde herkesi uyarıyor.
Şimdilerde 27 yaşındaki olan Ellie Wilcock, 25 yaşında başına gelenleri herkesi uyarmak adına paylaştı. İngiltere'de yaşayan genç kadın, bir dönem şiddetli karın ağrıları çektiğini fakat bu ağrıların idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklandığını düşündüğünü anlattı. Fakat Ellie'nin hastalığı, enfeksiyon değildi. Ülkede her yıl 17 bin kişinin ölümüne neden olan kanserdi.
ENFEKSİYON DEĞİL 4. EVRE KANSER
İngiltere'de en sık görülen 3. kanser türü olan bağırsak kanserinin 4. evresinde olduğunu öğrenen Ellie, karın ağrısıyla hastaneye başvurduğunda idrar yolu enfeksiyonu testlerinin negatif çıktığını, kan testlerinde ise iltihaplanma görüldüğünü söyledi.
BİRÇOK ORGANINA KANSER YAYILMIŞTI
Ellie, ultrason için randevu aldığı sıralar ağrısı daha da kötüleşti ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan taramalarda karnının alt kısmında bilinmeyen bir kitle tespit edildi. Korkunç gerçek biyopsiyle açığa çıktı. Üstelik kanser, karaciğere, yumurtalıklarına ve karın içindeki organları tutan zar olan peritona yayılmıştı.
FARKINDALIK İÇİN ÇABALIYOR
Bu kadar genç yaşında kanser olabileceğinin hiç aklına gelmediğini söyleyen Ellie, şimdi bu hastalık için farkındalık oluşturmak adına yaşadıklarını anlatmaya başladığını ifade etti.
Kanser yüzünden çok sayıda ameliyat olduğunu ve zorlu kemoterapi süreçleri geçirdiğini söyleyen Ellie, şimdilerde kansere dair vücudunda bir kanıt olmadığını söyledi.
Öte yandan Dailymail'in haberine göre, uzmanlar da bağırsak kanserinin 85-89 yaşları arasındaki kişilerde yüksek oranda görüldüğünü fakat 50 yaş altı kişilerde de görülme sayısının arttığına dikkat çektiler.