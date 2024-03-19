Kate ve William'ın videosu yüreklere su serpmeye yetmedi! İddialar daha da alevlendi

19 Mart 2024 10:25 - Güncelleme : 19 Mart 2024 10:33

İngiliz Kraliyet Ailesi, yaşananlara bir açıklama getirmediği sürece çılgın teorilerin sonu gelmiyor. Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyatının ardından yaklaşık 3 ay boyunca hiç basına fotoğraf vermemesi ve halka karışmaması akıllarda şüphe oluşturdu. Şüphelerin üzerine, üzerinde oynama yapılmış bir fotoğrafın ortaya çıkması da tuz biber oldu.

Kraliyet Ailesi'nin önemli bir açıklama yapacağını duyurmasıyla beraber Kral Charles'ın kanser hastalığı nedeniyle öldüğü, Kate Middleton'ın hayatını kaybettiği ya da Prens William tarafından aldatıldığı gibi birçok iddia öne sürüldü.

''KATE MIDDLETON'IN DUBLÖRÜ KULLANILMIŞ''

Kraliyet Ailesi resmi bir açıklama yapmak yerine sessizliğini korurken Prenses Kate ve William'ın bir mağazada görüldüğü İngiliz bulvar gazetesi The Sun'a konuşan görgü tanıklarıyla servis edildi. Fakat fotoğraf olmaması inandırıcılığı düşürdü. Sahte görgü tanıklarına ifade verdirildiği düşünüldü. Bu durum üzerine İngiliz basınından Dailymail'de bu kez de Prens William ile Prenses Kate'in beraber gülerek yürüdükleri kısa bir anın videosu paylaşıldı fakat dublör iddiaları aldı başını gitti.

''GÖZLERİ, GÜLÜŞÜ, HER ŞEYİ FARKLI''

Sosyal medya kullanıcıları, videodaki kadının Kate Middleton olmadığını öne sürdü ve dublör kullanılmış ya da yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğini söylediler. Hatta videodaki adamın Prens William olmadığını iddia edenler de oldu. Her ikisinin de benzemediğini söyleyenlerin sayısı ise bir hayli fazlaydı.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise görüntüdeki kadının elmacık kemiklerinin daha yüksek olduğunu, gözlerinin ve gülüşünün farklı olduğu söyledi ve karın ameliyatı olduktan sonra torba taşımasına dikkat çekti.

ALDATMA İDDİALARINA İLK CEVAP

Öte yandan William'ın Kate'i aldattığı iddiaları da dilden dile dolandı. Üstelik Kate'in yakın arkadaşı Rose Hanbury ile aldattığı hatta bir kızları olduğu öne sürüldü. Rose, bu iddialar hakkında sessizliğini ilk kez bozdu ve ''Bu iddialar tamamen yanlış" dedi.