Kayıp gencin cesedine ait parçalar bulundu! Dehşete düşüren olay

18 Nisan 2024 14:47 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:02

ABD'nin Minnesota eyaletinde flört ettiği erkekle buluştuktan sonra kayıplara karışan genç kızın cansız bedenine ait parçalar bulundu. 19 yaşındaki Sade Robinson'un önce bacağı göl kenarında bulundu 2 gün sonra ise daha fazla vücut kalıntısına ulaşıldı.

Polis, telefon kayıtlarının ve diğer kanıtların, 33 yaşındaki Maxwell Anderson'ın Robinson ile iletişim kurduğunu ve "ilk kalıntılar keşfedilmeden önceki akşam onunla akşam yemeğine gittiğini" gösterdiğini açıkladı.

ARACI YANMIŞ HALDE BULUNDU

Bir restoranın güvenlik kameraları, Robinson ve Anderson'ın 1 Nisan akşamı bir eğlence mekanında birlikte oturduğunu kanıtlarken, Anderson'ın aracı ertesi gün yanmış halde bulundu.

ÖLDÜRÜP, PARÇALADI

Milwaukee Bölge Savcılığı yetkilileri yaptığı açıklamada, Anderson'ın Robinson'u kasten öldürdüğü ve kalıntılarını parçaladığı ve cinayetin potansiyel kanıtlarını gizlemek amacıyla arabasını ateşe verdiğini belirtti.

Anderson 4 Nisan'da tutuklandı ve Robinson'un öldürülmesi ve parçalanmasıyla bağlantılı olarak birinci derece kasıtlı cinayet ve kundakçılıkla suçlandı.

5 milyon dolarlık bir kefalet karşılığında tutulan adamın 22 Nisan'da mahkemeye çıkması planlanıyor.