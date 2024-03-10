Kayıp Malezya uçağında yeni iddia! Pilot uçağı deniz çukuruna gömdü

10 Mart 2024 10:50 - Güncelleme : 10 Mart 2024 10:54

İngiliz bir havacılık uzmanı, 10 yıl önce kayıplara karışan ve esrarengiz bir şekilde bir türlü bulunamayan Malezya Havayolları'nın MH370 sefer sayılı uçağı ve yolcularının, uçağın pilotunun bir toplu katliam-intihar planının parçası olarak uçağı terk etmesinin ardından bir okyanus çukuruna gömüldüğünü öne sürüyor.

İngiliz pilot Simon Hardy, 8 Mart 2014 tarihinde Güney Çin Denizi üzerinde kaybolan ve bir daha bulunamayan Boeing 777'nin resmi arama çalışmalarına katılmıştı.

2015 yılında, 239 yolcu ve mürettebatıyla Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru yola çıktıktan 39 dakika sonra kaybolan uçağın izini sürmek üzere Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu tarafından göreve getirildi.

Pilot Zaharie Ahmad Shah

HASTALIKLI BİR ZEVK ALIYORDU

Hardy, yaptığı açıklamada uçağın pilotu Kaptan Zaharie Ahmad Shah'ın uçaktaki herkesi öldürmeyi planladığına ve intihar planını uygulamaktan hastalıklı bir zevk aldığına inandığını söyledi. FBI da ilk soruşturma sırasında benzer bir sonuca varmıştı.

Hardy, 53 yaşındaki pilot Shah'ın uçağı güney Hint Okyanusu'nun yüzlerce kilometre altında uzanan bir hendek olan Geelvinck Kırılma Bölgesi'ne gömmeyi amaçladığını belirledi.

Arama 2017'de sonlandırılmadan önce teorisini asla kanıtlayamadı, ancak uçağın depreme eğilimli bölgede bulunduğuna ikna oldu.

"ÜSTÜ ÖRTÜLMÜŞ OLABİLİR"

Hardy, "(Uçağı) oraya götürmeyi başardıysanız, birkaç yıl sonra kayalarla gömüldüğünü görebilirsiniz, bu yüzden denizin dibinde bile olabilir, üstü örtülmüş olabilir." ifadelerine yer verdi.

Teorisi, uçak havalanmadan önce kabin için değil ama kokpit için ek yakıt ve ekstra oksijen taleplerinin yanı sıra enkaz eksikliği ve garip uydu işaretleri ya da "el sıkışmaları" gibi ipuçlarına dayanıyordu.

Hardy, fazladan yakıt ve oksijenin Shah'ın uçağı tespit edilmeden yedi saat daha ıssız bir yerde uçurmasına ve uçağı terk etmeden önce yolcuların ve mürettebatın bilincini kaybetmesine olanak sağlayacağını söyledi.

BİRKAÇ PARÇASI BULUNABİLDİ

Kayıp uçağın sadece birkaç parçası bulunabildi. Bunların arasında Madagaskar'ın yaklaşık 684 kilometre batısındaki Reunion adasında ortaya çıkan ve Fransız uzmanların aşağı doğru pozisyonda olduğunu söylediği bir kanat parçası olan Flaperon da vardı.

Hardy, "Eğer Flapler aşağıdaysa... o zaman birisi bir kolu hareket ettiriyordur ve bu kişi ne yaptığını bilen birisidir," dedi.