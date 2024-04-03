'Kayıp Ruhlar Mağarası'nda ürküten araba mezarlığı! Yerin 20 metre derinliğinde

03 Nisan 2024 16:47 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:05

Galler'in batısında bulunan Ceredigion/Gwynedd bölgesindeki bir köyün yakınlarında bulunan 'Kayıp Ruhlar Mağarası' olarak bilinen yer adeta bir araba mezarlığı. Onlarca yıldır mağarada biriken arabalar, motorlar, tekneler, botlar zamanla sosyal medyanın fenomenleri tarafından keşfedildi.

Şimdilerde ziyaretçilerle beraber daha büyük bir çöp yuvasına dönen mağaraya bir de grafitiler çizildi. Mağaracı Anthony Taylor, yakın zamanda bu bölgeyi ziyaret etti ve şunları söyledi:

"Yaklaşık 9 metreden itibaren sprey boya başlıyor ve çok kötü. Arabalara doğru uzanan ana salondaki grafitiler daha da kötüleşiyor, yerde atılan parıltılı çubuklar ve insan dışkısı da dahil olmak üzere çok fazla çöp var. Sona ulaştığımızda, her yerde tekneler, şişme botlar vardı.''

''İnsanların burayı ziyaret etmelerinin sebebi sosyal medyada, internette görmeleri... Bu yüzden buraya geliyorlar fakat neden çöp atıyorsunuz?''

"Bunlar olmaya devam ederse, bunlar sonsuza kadar herkes için kaybolacak."

''HEM ACI HEM TATLI DENEYİM''

2019 yılında doğa fotoğrafçısı Gareth Owen, kullanılmayan mağarayı keşfetmeye karar verdikten sonra "Kayıp Ruhlar Mağarası"nın çarpıcı fotoğraflarını çekmişti.

Kuzey Galler'deki Llanberis'ten Gareth ise bölge hakkında şunları söylemişti: "Gözleriniz ani ışık hüzmesine alışınca buranın büyüklüğünü fark ediyorsunuz. Üst üste yüzlerce araba var. Çoğunlukla tanınmıyorlar ama yığının ön ve ortasında bir Ford Cortina var; yığındaki tek gerçek renk oydu.''

"Sanırım doğal manzaraları ve güzelliklerini fotoğraflamaya bu kadar alışkın olduğumdan, bu noktayı fotoğraflamak benim için hem acı hem tatlı bir deneyim oldu."