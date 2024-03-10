Kazanın şokuyla arkadaşını unutması faciayla sonlandı! Genç kız feci şekilde hayatını kaybetti

10 Mart 2024 13:17 - Güncelleme : 10 Mart 2024 13:18

ABD'nin Los Angeles eyaletinde geçtiğimiz ay eyalet polisinin vücut kamerası görüntüleri, meydana gelen korkunç bir trafik kazasının ardından 16 yaşındaki bir kızın yanarak can verdiği üzücü anı anbean kaydetti.

16 yaşındaki Destiny Villanueva, 20 Şubat'ta gece saatlerinde 14 yaşındaki yakın arkadaşının kullandığı aracın farlarının sönük olduğunu fark eden trafik polisinden hızla kaçarken kaza yapmasının ardından feci şekilde hayatını kaybetti.

Olaya ait yeni yayınlanan kamera görüntülerinde bir polis memurunun diğerine telsizden "Hava yağmurlu, takibe çıkmayacağız" dediği duyuluyor.

Kısa bir süre sonra, güvenlik kamerası görüntüleri, Toyota Camry'nin Balboa ve Ventura Bulvarı'nda yüksek hızda bir trafik direğine çarptığı ve ardından alev aldığı anı gözler önüne seriyor.

POLİS ARACIN CAMLARINI KIRDI

Polis memurları gençleri kurtarmak için zamanla yarıştıkları görülüyor. Polis memurlarından biri araç içinde sıkışanlara "Dışarı çıkabilir misiniz?" diye soruyor. Kapılar açılmayınca şoför "Hayır" diye cevap veriyor.

Kızlardan birinin "Dışarı çıkamıyorum, bacağım acıyor" dediği duyuluyor. Polis memurunun daha sonra pert olan arabanın camlarını kırdığı ve hava yastığını bir çakıyla deldiği vücut kamerasına yansıyor.

ARKADAŞINI UNUTTU

Alevler daha da kötüleşirken memurlar "Arabadan çıkmalısınız, dışarı çıkın" diye bağırıyor. Bir memurun diğerine "Sürücüyü dışarı çıkar" dediği duyuluyor, araçtan çıkarılan sürücü güvenli bir yere alınıyor. Ardından polis memuru, yolcuya "Arabada başka kimse var mı?" diye soruyor.

Kaldırımda yatan sürücü "Hayır" diye cevap veriyor. Sürücü ve on sekiz yaşındaki yolcuyu araçtan çıkardıktan sonra, polis memurları kızları yanan enkazdan uzaklaştırarak güvenli bir yere sürüklüyor.

Polisin gençlerden araçtaki tek iki kişinin kendileri olduğunu tekrar teyit etmeye çalıştığı görülüyor. Araçtan ilk kurtarılan ve sürücü olan kız sadece iki kişi olduğunu öne sürüyor. Daha sonra ifadesini değiştirerek "Hayır, üç kişi" diyor.

Polis kamerası görüntülerinde memurların araca geri koştukları ve 16 yaşındaki Destiny Villanueva olduğu tespit edilen arka koltuktaki üçüncü yolcuyu kurtarmaya çalıştıkları görülüyor. Ancak araç alevler tarafından tamamen sarılmış ve araçtaki Villanueva olay yerinde hayatını kaybediyor.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN ALTINA SIKIŞMIŞ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cesedi arka koltukta, sürücü koltuğunun altına sıkışmış halde buldu. Polis, sürücü ve hayatta kalan yolcunun hafif yaralarla kurtulduğunu açıkladı.

Yetkililer, arabadaki üç kişinin de arkadaş olduğunu ve evlerinin birbirlerine yakın olduğunu doğruladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve sürücünün kaza nedeniyle cezai suçlamayla karşı karşıya kalıp kalmayacağı henüz belli bilinmiyor.

Polisler aracın çalıntı olup olmadığını ya da reşit olmayan sürücünün ailesine ait olup olmadığını henüz açıklamadı.