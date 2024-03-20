Kendisi ortaya çıkmadı ama Kate Middleton'a ait gizli belgeler sızdı!

20 Mart 2024 09:59 - Güncelleme : 20 Mart 2024 10:10

Son zamanlarda İngiltere'yi sallayan İngiliz Kraliyet Ailesi'ne dair iddialara her geçen gün yenileri eklenirken Royal Ailesi şimdi de güvenlik zaafiyetiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz gün eşi Prens William ile alışveriş yaparken görüldüğü öne sürülen Kate Middleton'a dair henüz bir açıklama gelmedi. Fakat Galler Prensesi'ne ait gizli belgeler çalındı.

''ÇOK BÜYÜK BİR GÜVENLİK ZAAFİYETİ YAŞANDI''

Geçtiğimiz yılın sonunda sebebi ya da hastalığı açıklanmayan sadece bir karın ameliyatı olduğu belirtilen Kate Middleton'ın kaldığı hastanede veri sızıntısı gerçekleşti. Hastane çalışanları için soruşturma açılırken büyük bir güvenlik açığı olduğu öğrenildi. Mirror'ın haberine göre, bir hastane çalışanı, "Çok büyük bir güvenlik zaafiyeti yaşandı ve bu hastaneye çok büyük bir hasar verebilir. Hastanenin yönetimi olaydan sonra Kensington Sarayı ile iletişime geçti" dedi.

Hastanede çalışan en az bir çalışan Kate'in şahsi bilgilerini verilerini ele geçirmeye çalıştı ve hangi veriler açığa çıktı henüz bilinmiyor. İngiliz medyasına konuşan bir kaynak, "Güvendiğimiz bir iş arkadaşımızın bu tür bir güven ve etik ihlali yaşatması bizi üzdü" dedi.

Kate Middleton'ın kaldığı hastaneden ise bütün 'hastaların gizliliğinin öncelikleri olduğu'na dair bir açıklama geldi.

KATE MIDDLETON NEREDE?

Öte yandan İngiliz Kraliyet Ailesi, yaşananlara bir açıklama getirmediği sürece çılgın teorilerin sonu gelmiyor. Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyatının ardından yaklaşık 3 ay boyunca hiç basına fotoğraf vermemesi ve halka karışmaması akıllarda şüphe oluşturdu. Şüphelerin üzerine, üzerinde oynama yapılmış bir fotoğrafın ortaya çıkması da tuz biber oldu.

Kraliyet Ailesi'nin önemli bir açıklama yapacağını duyurmasıyla beraber Kral Charles'ın kanser hastalığı nedeniyle öldüğü, Kate Middleton'ın hayatını kaybettiği ya da Prens William tarafından aldatıldığı gibi birçok iddia öne sürüldü.

''KATE MIDDLETON'IN DUBLÖRÜ KULLANILMIŞ''

Kraliyet Ailesi resmi bir açıklama yapmak yerine sessizliğini korurken Prenses Kate ve William'ın bir mağazada görüldüğü İngiliz bulvar gazetesi The Sun'a konuşan görgü tanıklarıyla servis edildi. Fakat fotoğraf olmaması inandırıcılığı düşürdü. Sahte görgü tanıklarına ifade verdirildiği düşünüldü. Bu durum üzerine İngiliz basınından Dailymail'de bu kez de Prens William ile Prenses Kate'in beraber gülerek yürüdükleri kısa bir anın videosu paylaşıldı fakat dublör iddiaları aldı başını gitti.

Sosyal medya kullanıcıları, videodaki kadının Kate Middleton olmadığını öne sürdü ve dublör kullanılmış ya da yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğini söylediler. Hatta videodaki adamın Prens William olmadığını iddia edenler de oldu. Her ikisinin de benzemediğini söyleyenlerin sayısı ise bir hayli fazlaydı.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise görüntüdeki kadının elmacık kemiklerinin daha yüksek olduğunu, gözlerinin ve gülüşünün farklı olduğu söyledi ve karın ameliyatı olduktan sonra torba taşımasına dikkat çekti.