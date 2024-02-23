Kiev yeniden hedefte! Medvedev 2 şehri işaret etti

23 Şubat 2024 16:03 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 16:18

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna için tehdit gibi açıklamalarda bulundu. Medvedev, Rus ordusunun Kiev ve Odessa'yı alana kadar savaşmaya devam etmek zorunda olduğunu söyledi. Putin gibi ABD'yi suçlayan Medvedev, şu anki durumun Rusya için bir 'varlık tehdidine' işaret ettiğini iddia etti.

Rus medyasına bir röportaj veren Medvedev, "Nerede durmalıyız? Bilmiyorum. Önümüzde yapılacak çok fazla önemli iş var. Kiev olabilir mi? Bence olmalı. Şimdi değilse, biraz daha sonra. Bunun için iki neden var. Kiev bir Rus kenti ve Rusya'nın varlığına yönelik tehdit oradan geliyor" dedi.

Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Odessa hakkında da konuşan Medvedev, "Rusya'da uzun süredir Odessa'yı bekliyoruz. Tarihine, orada hangi insanların yaşadığına ve hangi dili konuştuklarına bakın. Orası bizim Rus şehrimiz" ifadelerini kullandı.

ODESSA ÇOK KEZ VURULDU

Rus ordusu, iki yıl önce Ukrayna savaşının ilk günlerinde başkent Kiev'e yönelik bir hava indirme ve kuşatma harekatına girişmişti. Kiev'i işgal girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Rus birliklerinin odak noktası Ukrayna'nın doğusuna dönmüştü.

Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki en büyük kenti olan Odessa ise savaşın başından bu yana çok kez Rus uçaklarının ve füzelerinin hedefi oldu.