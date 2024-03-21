Kıl dönmesi komalık etti! Haftalar sonra kendi başına nefes alabildi

21 Mart 2024 11:56 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:29

'Kanepede eriyen' kadın! Bu bir 'yetersiz beslenme' cinayeti her detayı dehşet

'Kanepede eriyen' kadın! Bu bir 'yetersiz beslenme' cinayeti her detayı dehşet

Steven Spinale, vücudundaki kıl dönmesine müdahale etmek isterken aylarca komada kaldı. Bacağındaki batık kılı almak isterken ölümcül bir kan enfeksiyonuna yakalanan Steven'ın yaşadıklarını kız kardeşi sosyal medya platformu TikTok'ta anlattı.

Batık kılı çıkarmak isterken yakalandığı enfeksiyon, septik şok, kan pıhtıları, zatürre, organ yetmezliği ve akciğer rahatsızlığı, akut solunum sıkıntısı sendromu gibi bir dizi endişe verici komplikasyona yol açtı.

'''YAŞAMA ŞANSI YÜZDE 4''

Kız kardeşi Michelle, doktorların enfeksiyonun kalbine ulaştığını ve onu 'yok ettiğini' söylediklerini ve durumun kritik olması nedeniyle de ameliyat olamayacağını söylediklerini anlattı. Bu yüzden Steven entübe edildi ve komalık bir halde yoğun bakıma yerleştirildi. Doktorlar, yaşama ihtimalinin sadece yüzde 4 olduğunu söylediler. Hastanedeyken Steven'ın akciğerinde de influenza A ve çift pnömoni gelişti.

KOMADAN BEYİN HASARI OLMADAN ÇIKTI

Erken teşhiste hastaya güçlü antibiyotikler verildiğinde tedavi edilebilir bir hastalık olan sepsise Steven'ın ne zaman yakalandığı ise bilinmiyordu. Bu durum endişeleri daha da artırırken çok sayıda prosedür ve tedavinin ardından Steven, komadan hiçbir beyin hasarı almadan çıktı ve iyileşme sürecine girdi.

STEVEN İÇİN BAĞIŞLAR YAPILDI

Bu esnada Steven için kız kardeşi bir bağış programı başlattı. GoFoundMe sayfasında "Doktorların tek anladığı, bir yerden iç kanama olduğuydu. Sonrasında vücudunu tahrip eden ve tüm organlarını etkileyen nadir bir bakterinin sebep olduğu anlaşıldı.” diye yazan kız kardeş Michelle, 8 bin dolar yani yaklaşık 259 bin TL toplamayı başardı. TikTok'ta anlattığı ağabeyinin durumu için ise "Umudumuzu veya inancımızı asla kaybetmedik" dedi.