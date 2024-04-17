Kim Jong-un Çin teknolojisiyle Kuzey Kore halkını yakın markaja aldı

17 Nisan 2024 09:18 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 09:23

Kuzey Kore'nin gelecekteki diktatörü belirlendi: Kim Jong-un yerine en güçlü aday

Kuzey Kore'nin gelecekteki diktatörü belirlendi: Kim Jong-un yerine en güçlü aday

Kuzey Kore'de 100 Kuzey Kore vatandaşının katılımıyla düzenlenen anketler ve ülkeden kaçan 40 kişiyle yapılan mülakatlara dayandırılan bir rapor yayımlandı. 38 North internet sitesinin haberine göre, hükümet ülke nüfusunu daha yakından izlemek için iş yerlerine, okullara güvenlik kameraları yerleştirdi. Ayrıca vatandaşlarından parmak izi, fotoğraf ve diğer biyometrik verileri topluyor. Bunu ise Çin'den ithal ettiği bir teknolojiyle gerçekleştiriyor.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ DE VAR

Yayımlanan raporda, Kuzey Kore vatandaşların gizlice Pyongyang hükümetini eleştirebildiği, yabancı medyaya erişebildiği, özel işlerini yapabildiği mevcut oldukça az alanın devletin dijital gözetlemeyi genişletmesiyle tehlike altında olduğu belirtildi.

Çin şirketlerinden satın alınan kameraların bazıları yüz tanıma gibi gelişmiş teknolojiye de sahip.

DİJİTAL GÖZETLEME AĞI GENİŞLEYECEK

2023 yılında başkent Pyongyang'daki trafik kamerası ağını genişlettiği, bunu ise araç plakalarını kayda almak için yapıldığı değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Yeni kimlik kartlarının, parmak izi, fotoğraf, kan testi talep edilerek çıkartılan 'akıllı kart' formatında olduğu belirtilen raporda, vatandaşların devlet tarafından biyometrik profillerini oluşturma çabası olarak yorumlandı.

Raporun yazarlarından Martyn Williams, hükümetin ülkedeki altyapı geliştikçe gözetleme ağını genişletmeyi sürdüreceğini fakat Pyongyang'ın, topladığı büyük miktardaki veriden yararlanmasının kolay olmayacağını söyledi. Olumsuz etkenlerden biri de ülkedeki elektrik tedarik ve zayıf ağ problemleri.

KİM JONG-UN ÖNÜNDE ENGELLER VAR

Kuzey Kore'nin önündeki en büyük engelin verileri işleyecek bilgi işlem altyapısının kurulması olduğunu söyleyen Williams, "Ağın gerçekten yaygın olması ve birden fazla kameradan oluşması isteniyorsa, bunu ulusal düzeyde ve hatta şehir düzeyinde yapmak kolay bir iş değildir." ifadesini kullandı.

Williams, hükümetin, bilgi işlem altyapısını oluşturabilmek için bir veri merkezi kurmak ve sürekli enerji tedarikini sağlama almak zorunda kalabileceğine işaret etti.