Kırgızistan'da TikTok'a erişim kısıtlandı

18 Nisan 2024 09:59 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:04

Dünyada pek çok ülkede tartışma konusu olan Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok için Kırgızistan büyük bir adım attı. Ülkede sosyal medya kullanıcıları, TikTok uygulamasına; Google, Opera ve Safari gibi tarayıcılar üzerinden erişim sağlayamadı.

Cep telefonlarındaki Apple ve Google Play Store uygulamalarından yüklenen TikTok sürümü ise çalışmaya devam ediyor.

YASAKLAMA KARARI AĞUSTOS 2023'TE ALINMIŞTI

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, çocukları ahlaki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bilgilerden korumak için ülkede TikTok'u yasaklama kararını Ağustos 2023'te almıştı.

YAZI DÜN GÖNDERİLDİ

Bakanlık, kararın uygulanması için aynı gün Dijital Kalkınma Bakanlığına başvurmuştu. Dijital Kalkınma Bakanlığı, dün, internet servis sağlayıcılarına TikTok'a erişimi kısıtlamak için yazı göndermişti.