Kırgızistan'da TikTok'a erişim kısıtlandı
Kırgızistan, tartışmalara neden olan sosyal medya platformu TikTok uygulamasıyla ilgili büyük bir karar imza attı. Çin merkezli TikTok'a erişim kısıtlandı.
Dünyada pek çok ülkede tartışma konusu olan Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok için Kırgızistan büyük bir adım attı. Ülkede sosyal medya kullanıcıları, TikTok uygulamasına; Google, Opera ve Safari gibi tarayıcılar üzerinden erişim sağlayamadı.
Cep telefonlarındaki Apple ve Google Play Store uygulamalarından yüklenen TikTok sürümü ise çalışmaya devam ediyor.
YASAKLAMA KARARI AĞUSTOS 2023'TE ALINMIŞTI
Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, çocukları ahlaki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bilgilerden korumak için ülkede TikTok'u yasaklama kararını Ağustos 2023'te almıştı.
YAZI DÜN GÖNDERİLDİ
Bakanlık, kararın uygulanması için aynı gün Dijital Kalkınma Bakanlığına başvurmuştu. Dijital Kalkınma Bakanlığı, dün, internet servis sağlayıcılarına TikTok'a erişimi kısıtlamak için yazı göndermişti.