Kırmızı ışıkta geçen İsrailli bakan kaza yaptı! O anlar kamerada

26 Nisan 2024 22:20 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 23:09

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in içinde olduğu makam aracı trafik kazasına karıştı. Kaza sonucu bakanın aracı takla atıp ters dönerken, Gvir'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

BİLİNCİ AÇIK

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bakanın durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu belirtildi. Polis kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

DAHA ÖNCE DE TRAFİK İHLALİ YAPMIŞTI

İsrail medyası, Ben Gvir'in makam aracının son aylarda çok sayıda trafik ihlali yaptığına dair raporların olduğunu belirtti.

Ben Gvir, geçtiğimiz yıl aracının kırmızı ışıkta geçmesi sonucu başka bir kazaya daha karışmıştı. İbrani medyası da Gvir'in şoförüne trafik kurallarına uymaması yönünde talimat verdiğini bildirmişti.