Kızıldeniz'de kırmızı alarm! ABD ve İsrail gemilerine saldırdılar

15 Mart 2024 17:18 - Güncelleme : 15 Mart 2024 17:18

Kızıldeniz’de ABD ve İran’ı karşı karşıya getirecek yeni bir kriz yaşandı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD ve İsrail’in gemilerine karşı saldırı başlattı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail’in "Pacific 01" isimli gemisine füzeyle saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Kızıldeniz’de ABD'ye ait bir destroyere İHA’larla saldırı düzenlediklerini söyleyen Seri, İsrail'le irtibatlı gemilere yönelik saldırılarının artık Ümit Burnu'na doğru Hint Okyanusu'nda yol alan gemileri de kapsayacağı tehdidinde bulundu.

ABD VE İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Saldırıyla ilgili ABD veya İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.