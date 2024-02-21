Kızıldeniz'deki saldırıların altını kazıyınca İran çıkıyor: Dipten dahil

21 Şubat 2024 12:12 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 12:38

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla beraber Kızıldeniz'de artan gerilim de zirveye taşındı. Yemen'deki İran destekli Husilerin, ticaret gemilerine yönelik saldırılarını ABD ve İngiltere koalisyon güçleri de durduramadı. ABD, Kızıldeniz'deki artan gerilimde İran'ı işaret ederken, Tahran yönetimi suçlamaları reddetti. Fakat son olarak ABD Küresel İletişim Merkezi Özel Temsilcisi ve Koordinatörü James P. Rubin de saldırıların altından İran'ın çıktığını öne sürdü.

''İRAN REDDETSE DE GERÇEKLER ORTADA''

Londra’daki ABD Büyükelçiliği binasında basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda açıklamalarda bulunan Rubin, şunları söyledi:

''28 Ocak’ta ABD güçleri, Umman Denizi’ndeki teknelerle Yemen’in Husi kontrolündeki bölgelerine taşınan orta menzilli balistik füzeler ve diğer öldürücü yardım malzemelerini içeren 200’den fazla pakete el koydu. Ekim ayından bu yana Husiler, Yemen’den İsrail’e çok sayıda orta menzilli İran yapımı balistik füze fırlattı. İranlılar ilişkilerini inkar ediyor. Ancak gerçekler ortada. Tüm küresel nakliye faaliyetlerinin istikrarsızlaştırılmasındaki rollerini gizlemek için aldatma ve inkara sığınıyorlar.''

''İRAN DİPTEN DAHİL''

Şarku’l Avsat’ın haberine göre, Rubin “İran’ın Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik operasyonların planlanmasına dipten dahil olduğunu biliyoruz” şeklinde cevap verdi.

Rubin'in İran üzerine tek suçlaması Kızıldeniz de değildi. Orta doğu bölgesindeki terörist grupların ve anarşist aktörlerin sorumlusu olarak da İran'ı işaret etti. Ayrıca Hamas'ın 7 Ekim saldırısına silah ve özel eğitim sağlama olanağını da mümkün kıldığını söyledi. Rubin, İran'ın kendi topraklarında 'El-Kaide liderliğine ev sahipliği yaptığını' da hatırlattı.

YUNANİSTAN BANDIRALI ABD GEMİSİ VURULDU

Öte yandan son olarak Kızıldeniz'de Husiler, Yemen'in Aden limanına giden Yunanistan bandıralı, ABD'ye ait "M/V Sea Champion" isimli dökme yük gemisine doğru iki gemisavar balistik füze ateşledi

Füzelerden birinin gemi yakınında patladığı ve küçük çaplı hasara yol açtığı ifade edilen açıklamada, geminin Yemen'e tahıl götürmek üzere yoluna devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Husilerin, Yemen'e gıda ve insani yardım ulaşımını doğrudan tehlikeye atan kötü niyetli faaliyetlerine karşı koymaya kararlıyız." ifadesine yer verildi.