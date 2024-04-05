Komşuda 4,9 büyüklüğünde deprem

05 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:46

Tayvan'daki korkunç depremde dağdan kopan kaya arabayı kağıt gibi ezdi! İşte o anlar

Tayvan'daki korkunç depremde dağdan kopan kaya arabayı kağıt gibi ezdi! İşte o anlar

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremden etkilenen vatandaşlar artçılardan tedirgin oldu.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Muşrage kenti olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 12.15'te kaydedildi.

YERİN 16 KM DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Deprem, yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.