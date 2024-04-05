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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:46

Komşuda 4,9 büyüklüğünde deprem

İran'ın Huzistan eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
Komşuda 4,9 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremden etkilenen vatandaşlar artçılardan tedirgin oldu.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Muşrage kenti olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 12.15'te kaydedildi.

Komşuda 4,9 büyüklüğünde deprem - 1. Resim

YERİN 16 KM DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Deprem, yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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