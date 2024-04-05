05 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:46
Komşuda 4,9 büyüklüğünde deprem
İran'ın Huzistan eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremden etkilenen vatandaşlar artçılardan tedirgin oldu.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Muşrage kenti olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 12.15'te kaydedildi.
YERİN 16 KM DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ
Deprem, yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı