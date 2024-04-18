Kosova-Sırbistan gerilimi bireysel saldırıya dönüştü: El bombası fırlattı

18 Nisan 2024 16:02 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:03

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Kosova Polisi Kuzey Bölgesi Müdür Yardımcısı Veton Elshani, gece Zveçan belediyesine bağlı Zerovnic köyünde patlama meydana geldiğini belirtti.

Elshani, "Patlamanın bir evin bahçesine atılan el bombasından kaynaklandığı düşünülüyor. Küçük çapta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İlgili polis birimleri olay yerine geldi ve incelemelerde bulunuyor." dedi.

Yerel basındaki haberlerde, saldırının, Kosovalı Sırp Dragan Mladovic’i, Kosovalı bazı önemli şirketlerin ürettiği malları bölgede dağıtmaya başladığı için hedef aldığı ifade edildi.

EL BOMBASI ATILDIĞINI DOĞRULADI

Mladovic, yerel basına dün gece saat 02.00 sularında evinin bahçesine el bombası atıldığını doğrularken, saldırıdaki hasara ilişkin, "Saat 06.00 sularında oğlumla evden çıktığımızda evin camlarının kırıldığını, kapılarının, cephesinin ve minibüsümün hasar aldığını gördüm." ifadelerine yer verdi.

'KOSOVALI ARNAVUTLAR İLE İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI İÇİN' HEDEF OLDU

Kosovalı şirketler tarafından üretilen malları bölgede dağıtmaya bir ay önce başladıklarını belirten Mladovic, saldırının "Kosovalı Arnavutlar ile işbirliği yaptığı için" gerçekleştiğine inandığını söyledi.

Bölgede son dönemde birçok defa Kosovalı kurum ve şirketlerle işbirliği yapan Kosovalı Sırpları hedef alan patlama ve kundaklamalar meydana geldi.