Kritik toplantıda BM Genel Sekreteri Guterres'in yaptığı herkesi şoke etti

15 Nisan 2024 09:05 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:06

İsrail ordusu paylaştı: İran’ın fırlattığı drone ve füzeler böyle imha edildi

İsrail ordusu paylaştı: İran’ın fırlattığı drone ve füzeler böyle imha edildi

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme hava saldırısının ardından İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun acil olarak toplanmasını talep etti. Orta Doğu'da her geçen gün artan gerilimin artmaması ve İran ile İsrail için itidal çağrısının yapıldığı toplantıda BM Genel Sekreteri Antoni Guterres'in yaptığı dikkat çekti.

İRAN VE İSRAİL'E İTİDAL ÇAĞRISI

İran ve İsrail arasındaki gerginliğin bölge ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkat çekilen toplantıda Guterres, ''Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı'' ifadelerini kullandı. İran'ın hava saldırısıyla Orta Doğu'da tansiyonun artırılmasının doğru olmadığını ve bu durumu kınadığını belirten Guterres, taraflara itidal çağrısını hatırlattı.

İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlediği saldırıyı da o gün kınadığını anımsatan Guterres, "Orta Doğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara neden olabilecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

GUTERRES KRİTİK TOPLANTIDA KARA KALEM ÇİZİMİ YAPTI

İngiliz haber ajansı Reuters, Guterres'in BMGK sırasında konuşmalar devam ederken notları üzerine kara kalem ile çizim yaptığı görüntüleri de paylaştı.